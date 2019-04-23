溪頭又見交通亂象 馬路淪違停「停車場」

2019-04-23 15:06

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣溪頭人行道改善工程接近尾聲，儘管已完工路段，人車爭道狀況獲解，不過，汽車違停問題似乎愈加嚴重，尤其，星期假日對外雙線道的馬路，幾乎有3分之1的路面寬度，因遊客隨意路邊停車而淪為「停車場」的怪象，使得交通嚴重打結，令社區民眾及商家叫苦連天，希望警方能加強整頓，還其「行」的品質及安全。

溪頭長期以來，因停車場、停車格不足，導致人車爭道亂象橫生，南投縣政府工務處指出，此次人行道改善工程，全長約800公尺，經費約2000萬元，於去年9月開始施工，預計本月底可完工，將人行道抬高呈立體狀，是此次施工重點，平均較路面高出15公分以上，如此汽車便無法像過去一樣開上人行道臨停，讓民眾旅遊安全獲更好的保障。

不過，工務處人員也透露，抬高人行道高度，相對地也壓縮合法停車的空間，但同時也考驗汽車駕駛人的守法觀念，以及有無公德心，遊客絕不可作為違停的理由，也與地方民眾看法一致，希望警方能加強交通取締工作。

南投縣警察局交通隊長李安景說，溪頭是縣內旅遊的熱門景點，警方一定會予以列入交通巡邏的重點路段，並提醒駕駛民眾在劃設紅線、彎道、險坡、狹路標誌等禁止停車的路段，一旦涉及違規停車，除可依道路管理處罰條例處600元至1200元罰鍰以外，若釀成傷亡意外發生，更可能觸犯公共危險罪等相關刑事責任，值得民眾深思！

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