誇張！逆向停車紅綠燈正下方 網民怒轟：腦殘三寶！

2019-03-21 08:19

〔記者湯世名／彰化報導〕史上最誇張違停！一名林姓女子日前開車行經彰化市三民路393巷口時，發現前方路口紅綠燈下方竟然逆向停著一輛轎車，離譜的是，轎車女駕駛還在巷口買早餐，林女當場傻眼，直呼「誇張」，對方趕緊上車倒車離開，林女江影片PO上網，引發網民怒轟：「腦殘三寶！」警方表示將根據影片對該名逆向違停的女駕駛開單告發。

根據影片顯示，林女18日上午出門上班行經彰化市三民路393巷口時，突然看到路口處紅綠燈下方，竟然逆向停放著一輛轎車，且還正好停在紅綠燈下方的機車停等區前，讓她簡直不敢相信自己的眼睛，直呼：「太誇張了吧，逆向且又這樣停」，隨後有一名民眾經過高呼：「是誰亂停車」，一名正在買早餐的婦人聞訊趕緊回到車上，將轎車倒車離開，她才得以順利駛出巷口。

林女將影片PO上網，大批網民怒轟該名逆向停車的女駕駛：「腦殘三寶」，還有人說，整個城市都是女駕駛的停車場，比三寶還要三寶，簡直是「史上最誇張違停」，另有人怒罵沒水準又自私的行為，實不足取，應該給對方一個教訓。

彰化縣警局交通隊2組組長蕭汝上表示，該名逆向停車的女駕駛，已違反道路交通管理處罰條例第56條第1項第6款，汽車駕駛人停車時，不依順行方向，或不緊靠道路右側，或單行道不緊靠路邊停車，警方將根據影片對女駕駛處600元以上1200元以下罰鍰，呼籲用路人不要貪圖一時方便隨意停車，不僅造成他人不便，一旦釀成重大事故，後果將不堪設想。

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