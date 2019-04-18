南市委外拖吊遭質疑搶錢 交通局：7成以上是重點違規拖吊

2019-04-18 11:36

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市加強違規停車取締委外拖吊，但是市區地狹車位少，也引來外界質疑拚命拖吊是在「搶錢」，南市交通局強調，委外拖吊作業是為彌補警方拖吊效能不足，而且委外拖吊須在員警指揮下才能作業，7成以上案件屬重點違規項目，也會持續督導業者依標準作業流程執行，減少拖吊糾紛。

南市停車管理處長黃俊傑指出，委外拖吊以「併排停車」、「消防栓、消防車出入口」、「公共汽車招呼站」、「汽車占用機車道」、「交叉路口」、「人行道停車」及「逆向停車」等7項嚴重影響交通安全、妨礙他人通行及市容景觀等違規行為列為執行重點，統計委外拖吊執行至今，7成以上案件屬重點違規項目。

黃俊傑表示，透過清查公、私有閒置空地及檢討道路條件，委外拖吊的4個行政區停車格位，4年來共增加汽車4756席、機車5838席，交通局除持續推動興建立體停車場、清查閒置空地開闢停車場，以及獎助民間設置停車場等措施增加停車位，也透過智慧化停車管理系統提供最即時的停車格資訊，提高週轉率、減少繞路找停車格的時間及空汙。

交通局表示，委外拖吊車執行作業有SOP標準作業流程，須有員警在場指揮、廣播（國、台語各一次）、開單、拍照存證、架設輔助輪、在地面上留下拖吊相關訊息，民眾若對拖吊案件執行過程有疑義，皆可陳述反映並由權責單位進行查處。

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