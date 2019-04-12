台南人快筆記！ 十大拖吊熱門路段在這裡

2019-04-12 17:42

〔記者蔡文居／台南報導〕根據台南市警察局的違規拖吊數統計，107年度台南市拖吊罰單共7萬9489件，十大拖吊熱門路段中，中西區中山路高居第一，而東區佔了7處，為各行政區之冠。

台南市議會今天進行保安部門業務工作報告及質詢，由警察局及消防局進行報告及備詢。

根據台南市警局統計，107年度市府編列交通違規罰單預算為4億7000萬，實際罰單共開43萬7000件，實際罰金總金額4億3000萬，其中拖吊罰單共7萬9489件。

市議員呂維胤說，十大拖吊熱門路中，以中西區中山路共5242件居冠、北區成功路4049件居次、第三則為東區勝利路2462件。其他路段，依序為東區小東路、東區中華東路三段、東區北門路二段、東區中華東路二段、東區林森路一段、東區崇善路、中西區尊王路。

呂維胤說，由上述地點可知，造成拖吊主因皆為缺乏停車位所致，希望警方執法時能更具同理心，並加強對民眾的宣導。

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