花錢買經驗！警方首次拖吊違停電動機車 造成電子油門毀損

2019-03-04 07:10

〔記者李立法／屏東報導〕屏東警方日前以標準程序首次拖吊違停的電動機車，結果造成電子油門損壞，警方恐得負擔維修費用，電動機車業者表示，不同於汽油機車，電動機車油門握把類似動力開關，構造精密，警方慣用的拖吊方式易造成損壞。

屏東警方最近執行違停機車拖吊任務時首次碰上電動機車，循標準備作業程序以吊繩綁好車頭兩端把手及後扶手後吊掛上車，但車主前來領車時卻無法啟動機車，經原廠技師檢查後，發現是節流管本體（類似機車的油門握把）損壞，須整支更換，電動機車零件並不便宜，動輒數千元，車主決定向警方求償。

電動機車業者表示，一般汽油機車握把主要功能是控制油門線，電動機車握把類似電子感應器，是控制動力的重要開關，構造精密，若須移置機車時，業者習慣採用升降板，絕不會以拖吊方式移車，因不當施加的外力易造成電動機車受損。

警方表示，過去沒有拖吊電動機車的經驗，隨著環保型汽、機車數量的增加，將針對不同廠牌的電動車輛結構進行研究，以利日後執行違停拖吊任務時，有正確方法可依循，避免造成車輛損壞，引發紛爭。

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