蓋恐怖！荔枝椿象入侵 中市大坑、新田步道扶手變蟲跑道

2019-04-23 11:32

〔記者歐素美／台中報導〕荔枝椿象入侵台中市大坑及新田步道，蓋恐怖！步道扶手成為荔枝椿象的跑道，民眾登山一不小心即可能觸摸，被荔枝椿象的毒液噴到受傷，市議員蕭隆澤要求市府應專案處理，以免影響整個台中市的休閒產業；台中市風景管理所所長廖偉志表示，針對大坑步道荔枝椿象，市府已啟動物理防治及生物防治，並在步道附近設立告示牌，提醒民眾注意。

荔枝椿象不僅影響荔枝及龍眼等農作生產，台中市民廖東福最近到大坑9號、10號步道及潭子區新田步道登山，不僅零星的荔枝、龍眼樹上都是荔枝椿象的蹤跡，甚至步道扶手也爬滿荔枝椿象，一不小心碰觸，就可能被其毒液所傷。

廖東福說，荔枝椿象原本都停在樹稍吃嫩葉，愈近中午，天氣轉熱，就會跑到蔭涼的扶手上，其登山時就曾不小心碰到，被荔枝椿象的毒液所傷，最近情況特別嚴重，荔枝椿象的數量實在驚人。

市議員蕭隆澤接獲陳情，今天到新田步道查看，發現步道附近樹上都是荔枝椿象，步道扶手更是有許多荔枝椿象爬來爬去，令人雞皮疙瘩都起來了。

家住潭子新田山區的蕭姓農友一家人說，這兩年荔枝椿象入侵情況愈來愈嚴重，不僅荔枝、龍眼樹上爬滿荔枝椿象，連本土的無患子、台灣欒樹及苦苓等也都充斥荔枝椿象，住家晾曬衣服時，衣服上常被荔枝椿象產卵；蕭姓阿嬤說，有時一天衣服可以發現2、3堆荔枝椿象的卵，有時沒發現，還會直接在衣服上孵化，她都將卵用塑膠袋收集起來，待孵化再燒掉；樹上的則噴藥防治。

蕭隆潭表示，荔枝椿象不僅影響荔枝、龍眼等農作物生產，現在更入侵大坑及新田等步道，如果市府不儘快想辦法處理，恐影響休閒產業發展，要求觀旅局與農業局應跨局處合作，儘快以專案處理。

台中市風景管理所所長廖偉志表示，大坑步道因去年即發現荔枝椿象，市府目前除要求清潔人員一天兩次利用打掃時，清除步道扶手或附近的荔枝椿象，今年並施放2萬隻平腹小蜂進行生物防治，同時在6~10號步道，荔枝椿象較多處，豎立告示牌，提醒民眾注意，至於新田步道，將再與農業局研議如何處理。

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