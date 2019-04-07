除荔枝椿象蟲害 彰縣獎勵金多5成

2019-04-07 13:41

〔記者張聰秋／彰化報導〕荔枝椿象危害荔枝、龍眼果園，果農聞「樁象」色變，為了降低危害，值此荔枝椿象產卵高峰期，彰化縣政府向農委會爭取除蟲害的誘因，將補助農友化學防治資材由每公頃500元提高為2000元，同時收購卵片金額由每片獎勵2元提高到3元，比其他縣市多出一半、5成。

重賞必有勇夫！提高獎勵金後各地回收數量比往年增加2至3成，芬園鄉洪姓民眾說，有鄉民1天摘了800片，每片3元，可以拿到2400元獎勵金，比做工地粗工還好賺。也有果農1次摘除5、600片，換取1000多元獎勵金，不無小補。

每年2月下旬到4月底是荔枝椿象產卵高峰期，彰化縣政府農業處長陳炳森說，鑑於今年氣候因素，導致荔枝及龍眼開花不良，由於荔枝椿象每次可產下14顆卵，只要摘除1片葉子就能減少14隻荔枝椿象孵化，為了鼓勵民眾幫忙除害蟲，今年補助收購卵片金額由每片獎勵2元提高為3元，收購期間至4月底。

陳炳森表示，只要是彰化縣民，在每週一及週四上午9點至下午4點，把從果園裡採集回收的卵片，就近送往鄉鎮市公所繳交，依規定每片可換取3元獎勵金。

不過，因荔枝椿象受外界干擾時，會由背部臭腺噴出刺激性分泌物，分泌物會傷害人體皮膚，農業處提醒民眾和果農，作業時務必做好自我防護，一旦不小心沾染荔枝椿象分泌物，應儘速就醫，以免傷口感染。

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