水稻首次發現荔枝椿象卵 農民心驚驚

2019-04-09 21:23

〔記者廖淑玲／雲林報導〕水稻田竟發現荔枝椿象蟲卵，由於是農民第一次在稻葉上看到，相當擔心擴散，並以目前正值荔枝椿象交配產卵期，孵化後的若蟲和成蟲具有腐蝕性臭液，請大家直接摘除卵塊消滅牠們。

雲林縣動植物防疫所表示，這是第一次接獲水稻有荔枝椿象的通報，但因農作物一般都會定期噴藥，不至於造成過度危害，防疫所會到現場查看整體卵塊數量，初步研判應是椿象誤停水稻上，又到產卵時刻就生在稻葉上，數量少用手掐掉即可，農民若有疑問可通報動植物防疫所服務電話05-5523259。

在土庫地區栽種水稻的林家良，「巡田水」時在稻葉上發現荔枝椿象蟲卵，雖然只發現蟲卵，但因為是第一次在水稻田看到，讓他非常驚訝，趕緊請求防疫所協助，擔心會不會擴散。

雲林動植物防疫所所長廖培志指出，荔枝椿象產下的卵需歷經約14天孵出若蟲，卵的顏色從新生的橘色轉綠色再轉為紅色後準備孵化，且以14顆為一組、直徑約1公釐，因孵化後的若蟲和成蟲具腐蝕性臭液，造成皮膚潰爛，提醒大家發現一串有14顆的蟲卵，就可直接消滅，抑制牠們氾濫和肆虐。

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