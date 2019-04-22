道安處罰條例修法初審通過 斑馬線不禮讓視障者最高罰7200

2019-04-22 13:01

〔記者陳宜加／台北報導〕立法院交通委員會今天初審通過「道路交通管理處罰條例」修法，汽車與慢車行經斑馬線或轉彎時，不禮讓視覺障礙者優先通行，加重罰鍰至最高7200元；另增訂在斑馬線放置物品而妨礙交通者，最高重罰6000元，盼更加保障視障者。

立委王榮璋提案修法，汽車、慢車駕駛人行近斑馬線或轉彎，不禮讓視障者先行通過，課予更重罰鍰；在斑馬線違規置放物品也增訂罰則，交通部表示認同。

王榮璋指出，視障者於公共空間行動時，常因汽、機車或自行車未禮讓，導致發生事故，危及人身安全。為符合聯合國身心障礙者權利公約要求，參考美國、日本、荷蘭現行的「白手杖法案」，修正道交條例。

現行「道路交通管理處罰條例」規定，汽車駕駛人轉彎或行近斑馬線時，不禮讓行人先行通過，處以1200至2400元；交委會通過修正案，汽車駕駛人不禮讓視覺障礙者先行通過，處以2400至7200元，罰鍰加倍。

慢車駕駛人轉彎或行進斑馬線時，不禮讓視覺障礙者先行通過，也將增訂罰則，處以600至1200元罰鍰，若導致視障者受傷或死亡，則加重處以1200至2400元。

另外，若在斑馬線堆積、置放物品而妨礙交通，處以3000至6000元罰鍰；若致人受傷或死亡則加倍處罰；不過，交通勤務警察依法指揮交通或執行交通稽查任務，以及各級學校交通服務隊與現場導護人員除外。

交委會並通過附帶決議，為增進社會理解視障者白手杖的識別、讓路義務與相關罰則，降低執法疑義，要求交通部與警政署加強宣導視障者優先路權等規定。

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