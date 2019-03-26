酒駕車輛一律沒收條款 刑法修正案刪除

2019-03-26 20:13

〔記者吳政峰／台北報導〕立法院26日三讀通過「道路交通管理處罰條例」修正案，除了分流汽機車罰責、提高拒測罰鍰、增訂同車乘客連坐法、強制安裝酒精鎖外，若肇事致人重傷或死亡，還可「沒入」車輛，惟此點與之前民眾熱議「刑法」修正案中的「一律沒收」部分重疊，行政院考量比例原則，決議刪除刑法修正案的沒收酒駕車輛條款。

針對酒駕案頻傳，交通部推出道交條例修正案，法務部也提出刑法修正案，大幅提高刑責，再犯最重還可判處死刑，另新增沒收條款，只要駕駛酒測值逾0.25，車輛就會被視為犯罪工具，不論有無肇事、是否屬於酒駕者所有，一律沒收，影響深遠。

草案送到行政院，與會專家學者憂心不問車主也不視情節一律沒收，恐違反比例原則，經跨部會討論，考量所生危害的情節輕重與手段必要性，決議酒駕造成他人重傷或死亡，可透過道交條例行政沒入車輛，至於刑法原擬的無差別沒收條款，予以刪除，降低爭議。

至於修正案新增酒駕再犯致死罪，最重擬處死刑，與會者也認為違反比例原則，學者更直言這與兩公約精神不符，因此行政院目前還在討論中，據悉，最終可能刪除死刑，僅留下10年以上、無期徒刑刑罰。

法務部對道交條例三讀通過表示尊重，並指道交條例為行政管制，效率較刑法須經過審級救濟才能確定處罰來得高，具及時嚇阻的效果；而修正案規定酒駕者再考照時，須於車輛上加裝酒精鎖，法務部也認為，酒精鎖另可作為檢察官緩起訴或法官判緩刑的附加條件，用途多元。

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