酒駕新制即將上路 你知道酒精鎖是什麼嗎？

〔記者周采薇／台北報導〕立法院3/26三讀通過，《道路交通管理處罰條例》修正案，未來5年內2度酒駕累犯者，除了要重新考領駕照，還必須強制加裝酒精鎖。如果違反規定，最高可處1萬2000元罰鍰。
目前市售酒精鎖分為預防型以及犯罪型，根據不同配備，價格約為4到8萬。預防型已經應用在台灣部份客運業者；犯罪型則是專門監控酒駕累犯，設有黑盒子紀錄使用過程。裝設酒精鎖的車輛，駕駛者只要對著酒精鎖上方的吹嘴吐氣，就會顯示酒測值。國內酒測值規範，超過0.15就算酒駕，一超標吹不過，引擎自動上鎖。
為了防止有心人鑽漏洞，找人代吹，酒精鎖還配備即時拍照系統，吹氣的同時，攝影機就會拍照並同步上傳到監控後台。已經引進酒精鎖的歐美國家，針對防弊也有抽測的設定。例如：通過酒測後，半小時內酒精鎖會不定時響起，提醒駕駛重新酒測，如果抽測沒過，車子的喇叭就會不斷響起，示警作用外並立即將該輛車的引擎上鎖。
國內酒精鎖相關規範目前尚未明定，還有待交通部會同內政部討論制定，最快下半年就可以上路。
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酒精鎖是用來限制駕駛，飲酒後不得開車。（記者張家寶攝）
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裝設酒精鎖的車輛，駕駛一上車時，需對著吹嘴慢慢吐氣，等待酒精鎖分析，過關了才能發動引擎。（記者張家寶攝）
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國內法規明定酒測值超過0.15毫克，就算酒駕，只要超標，酒精鎖立即連動引擎直接上鎖。（記者張家寶攝）
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酒精鎖加裝攝影機，酒測時可以同步拍照，防止找人代吹。（記者張家寶攝）
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