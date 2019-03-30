酒駕新制即將上路 你知道酒精鎖是什麼嗎？

2019-03-30 09:45

〔記者周采薇／台北報導〕立法院3/26三讀通過，《道路交通管理處罰條例》修正案，未來5年內2度酒駕累犯者，除了要重新考領駕照，還必須強制加裝酒精鎖。如果違反規定，最高可處1萬2000元罰鍰。

目前市售酒精鎖分為預防型以及犯罪型，根據不同配備，價格約為4到8萬。預防型已經應用在台灣部份客運業者；犯罪型則是專門監控酒駕累犯，設有黑盒子紀錄使用過程。裝設酒精鎖的車輛，駕駛者只要對著酒精鎖上方的吹嘴吐氣，就會顯示酒測值。國內酒測值規範，超過0.15就算酒駕，一超標吹不過，引擎自動上鎖。

為了防止有心人鑽漏洞，找人代吹，酒精鎖還配備即時拍照系統，吹氣的同時，攝影機就會拍照並同步上傳到監控後台。已經引進酒精鎖的歐美國家，針對防弊也有抽測的設定。例如：通過酒測後，半小時內酒精鎖會不定時響起，提醒駕駛重新酒測，如果抽測沒過，車子的喇叭就會不斷響起，示警作用外並立即將該輛車的引擎上鎖。

國內酒精鎖相關規範目前尚未明定，還有待交通部會同內政部討論制定，最快下半年就可以上路。

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