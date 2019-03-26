酒精鎖可防代吹 酒駕累犯開任何一部車都須安裝

2019-03-26 19:24

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕立法院今日3讀修正通過道路交通管理處罰條例多條文，規定酒駕致人重傷或死亡、酒駕累犯、拒絕酒測、拒絕酒測累犯者，遭吊銷駕照依規定要重新考領時，所駕駛車輛需裝設酒精鎖。交通部路政司長陳文瑞表示，酒精鎖是跟著行為人，也就是不管他開哪輛車，該車就必須配備有酒精鎖，否則就可處6000元至1萬2000元罰鍰，並當場移置保管該車輛。若由他人代吹，依據現在國外裝設情況，酒精鎖都可配備錄影功能，抓到代吹者同樣可處6000元至1萬2000元罰鍰。

酒駕累犯、拒測會依是否有肇事、事故輕重不同，吊銷駕照後3年至12年才能重新考領；陳文瑞表示，以去年為例，酒駕累犯取締3萬1888件、拒測9574件，這些違規者未來處罰條例上路實施後，都是需要裝設酒精鎖。另外，由於國外尚未有可裝設於機車的酒精鎖，若該法實施前尚未找到，相關可用設備，初期就會以汽車為主，未來若機車有相關產品，可在修正子法。

陳文瑞表示，需裝設酒精鎖的處罰是對人不對車，未來只要該違規者開車時，該車輛都必須配置有酒精鎖，不論車輛是否為他所有，否則就能依法開罰；至於待吹者只要抓到，同樣都會依法處分。至於是否能防止代吹解鎖，現在國外有些案例代吹防偽機制，包含人臉辨識或是解鎖需先吹1次，開車後每隔多久時間都需再吹氣、該酒精鎖具備影像傳輸功能，監理機關能看見誰開車等作法。

陳文瑞表示，酒精鎖須具備的規格功能、產品合格標記、應配置車種、配置期多長（國外經驗約6個月至2年）、警方如何執法等規定，會在3個月至6個月內，會同內政部訂定相關子法。

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