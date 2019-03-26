功用曝光！ 立院三讀通過 酒駕累犯強制加裝「酒精鎖」

2019-03-26 17:12

〔即時新聞／綜合報導〕立法院今三讀通過《道路交通管理處罰條例》修正案，汽機車採罰則分流，最高分別處12萬元及9萬元罰鍰，另外也加重累犯、拒測者的處罰，並輔以沒入車輛、安裝車輛「酒精鎖」等措施。其中「酒精鎖」的功用是駕駛人在駕車前需吹氣解鎖，若酒測值超過法定標準，車輛便會斷電無法啟動。

為了嚴懲酒駕，立院下午三讀通過「道路交通管理處罰條例部分條文修正案」，全面提高酒駕罰則，未來拒測和拒檢者從原本罰9萬調高至18萬元；如肇事致人重傷或死亡者，車輛將被沒入；汽機車採罰則分流，最高分別處12萬元及9萬元罰鍰。

條文也強制要求酒駕者加裝「酒精鎖」，其實部分國家推行「酒精鎖」行之有年，台灣針對是否加裝「酒精鎖」已經吵了7年，而上月底法務部與交通部就曾開會討論，酒駕者加裝酒精鎖是否可行，會後法務部認為該措施具可行性，如今確定三讀通過，未來只要酒駕者重新考照都得裝設「酒精鎖」達一定期間。

「酒精鎖（alcoguard）」是一種吐氣酒測點火自鎖裝置，駕駛人開車前要先吐氣檢測，如果酒測值超過法律標準，車輛便會斷電無法啟動，若未依規定安裝或使用酒精鎖，將處6000至12000元罰鍰，並當場移置保管該汽車；若酒精鎖由他人代吹解鎖，也可處行為人6000至12000元以下罰鍰。酒精鎖相關配備、規格等由交通部會同內政部訂定。

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