立院三讀 酒駕累犯強制加裝「酒精鎖」

2019-03-26 16:16

〔記者黃欣柏／台北報導〕立法院院會下午三讀通過「道路交通管理處罰條例部分條文修正案」，全面提高酒駕罰則，未來汽、機車酒駕罰則將會分流，同時加重累犯、拒測者的處罰，並輔以沒入車輛、安裝車輛酒精鎖等措施。此外，未來不僅酒駕者要受罰，共乘者也將被連坐處罰，而若是職業駕駛酒駕，所屬運輸業者也可能要給付懲罰性賠償金。

騎車酒駕最高罰9萬 開車酒駕最高罰12萬

根據修正條文，未來騎車酒駕者將維持1.5萬到9萬元罰鍰，開車酒駕者提高至3萬到12萬元，5年內再犯者則一律處罰上限9萬元或12萬元，而且之後每次再犯，罰鍰都會再按次往上累加9萬元。

若是當事人拒測，現行規定是處罰9萬元，本次修法也提高為18萬元，之後按次加罰18萬元。

酒測值超過每公升0.25毫克 同車乘客連帶罰600到3000元

未來駕駛人酒測值若超過每公升0.25毫克，即使沒肇事，同車乘客也會被連帶處罰600到3000元罰鍰，惟18歲以下、70歲以上、心智障礙者或汽車運輸業之乘客不在此限。此外未來駕駛人若酒駕肇事致人重傷或死亡，政府將得依「行政罰法」第7條、21條、22條與23條之規定沒入車輛。

酒駕累犯強制加裝酒精鎖 違者最高罰1萬2000元

未來因酒駕累犯遭吊銷駕照者，吊銷期滿後必須完成酒駕防制教育或酒癮治療才能重考駕照，且即使考回駕照，也必須在車上加裝酒精鎖一定期間，未按規定安裝或使用酒精鎖，將處6000到1萬2000元罰鍰。

在運輸業者方面，本次修法增訂懲罰性賠償金，在被害人提出後，法院將依侵害情節向業者酌定損害額1到3倍之賠償金，不過業者若是符合民法188條之規定，有善盡管理監督責任，就可免責。

自行車酒駕罰600-1200元 拒測罰2400元

最後，本次修法將慢車（自行車）酒駕的罰鍰提高，從過去300到600元提高為600至1200元，拒測罰鍰也從1200元提高為2400元。

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