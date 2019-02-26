法務部指「酒精鎖」可行 交通部擬酒駕累犯先裝

2019-02-26 21:31

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕現今每年仍有超過10萬件酒駕案件，其中近4萬件是累犯所為。法務部今與交通部開會討論，酒駕者加裝酒精鎖是否可行，交通部表示，開完會之後，法務部認為該措施具可行性，因為現行刑事法令已有緩起訴、緩刑等規定，後續拿來運用在要求加裝酒精鎖方面是可行；費用方面需要民眾自行負擔，因為不可能用納稅人的錢，去補貼酒駕累犯者裝設。但是否要裝設、條件設定是要初犯、累犯還是酒駕幾次後才要加裝，還要看立法院最後修法結果。

酒精鎖加裝於車輛啟動裝置上，若感應到一定酒精濃度，車輛便斷電無法啟動。立委蕭美琴日前指出，據美國統計，酒精鎖可減70%再犯率，並可透過人臉辨識、遠端監控解決「代吹」漏洞。交通部表示，加裝酒精鎖以針對累犯是比較可行的方案，因為酒精鎖單價約15萬至20萬元，不可能要求所有民眾都加裝；針對可能有酒精成癮、再犯率較高的酒駕者，要求他們車輛加裝酒精鎖，可算是對於缺乏自制能力的酒駕者一個懲罰措施。

未來立法院相關法令三讀通過後，交通部會配合修訂子法，預計會是在酒駕累犯者駕照吊扣、吊銷期結束，要重考領駕照時，要求車輛需要加裝酒精鎖。

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