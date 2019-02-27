酒駕累犯裝「酒精鎖」 交部、法務部認定可行／酒駕次數認定及是否修法 待立院協商共識

2019-02-27

要價15到20萬 由酒駕者自行負擔

〔記者鄭瑋奇、陳昀／台北報導〕每年有超過十萬起酒駕案件，其中近四萬件是累犯所為。法務部昨與交通部開會研商，確認要求酒駕者所開車輛加裝酒精鎖具可行性。法務部指出，現行刑事法令已有緩起訴、緩刑等規定，後續應可增列要求酒駕肇事者或累犯加裝酒精鎖等。要價十數萬的酒精鎖，預計由酒駕者自行負擔。

交通部表示，要求累犯加裝酒精鎖是比較可行的方案，因為酒精鎖單價約十五萬至二十萬元，要價不菲，不可能要求所有民眾都加裝。針對可能有酒精成癮、再犯率較高的酒駕者，要求他們車輛加裝酒精鎖，可算是對於缺乏自制能力的酒駕者一個懲罰措施。但是累犯或酒駕幾次後才要加裝？要看立法院最後是否修法及修法共識。

美國統計 酒精鎖可減70％再犯率

酒精鎖裝置於車輛啟動設備上，若感應到一定酒精濃度，車輛便斷電無法啟動。立委蕭美琴指出，據美國統計，酒精鎖可減少七十％再犯率，並可透過人臉辨識、遠端監控解決「代吹」漏洞。

交部表示，未來立法院若三讀修正相關法令，交通部會配合修訂子法，預計會在酒駕累犯者駕照吊扣、吊銷期結束，要重考領駕照時，要求車輛需要加裝酒精鎖。

受害者家屬籲重判、不可假釋

立法院國民黨團昨天召開相關公聽會，台灣酒駕防制社會關懷協會理事長陳敏香、受害者家屬林毓英出席時痛陳，目前肇事者只須被關幾年、幾個月，家屬面臨的痛楚卻是無期徒刑。陳敏香質疑，法院鮮少從重量刑，脫離民意期待；林毓英也要求重判、不可假釋。

台灣酒駕防制社會關懷協會秘書長林美娜指出，執政當局、各政黨都應展現「酒駕零容忍」明確態度，不可派任有酒駕前科者擔任政務官及公職候選人，並增修公務人員處罰原則、給予記過停職等處分，立院應儘速三讀酒駕相關法案。

立委李彥秀表示，累犯人數逐年提高，顯示加重刑罰效果正在遞減，像美國賣酒的店家都會張貼參考值、提供酒精測試劑，這些行政配套值得思考。

列席的中信金融管理學院財經法律學系副教授詹德恩認為，台灣酒駕刑度加重，卻未能遏止酒駕，原因在於行政配套不足。

文化大學教授吳盈德擔心刑度過高違反刑法比例原則，可能提高肇逃率，或降低肇事者的和解意願。他建議比照美國將酒駕紀錄登載於成績、工作紀錄，保險機制、保費機制也都要算。

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