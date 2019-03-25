立委提酒精鎖優點具說服力 林佳龍表態支持

2019-03-25 13:53

〔記者陳宜加／台北報導〕立法院擬修法更重懲酒駕，其中一項提案是強制加裝「酒精鎖」，但交通部遲遲未提方案，立委蕭美琴今天痛批，許多國家已用酒精鎖降低酒駕犯罪率。據了解，交通部長林佳龍認為，蕭美琴所提酒精鎖優點具說服力，可以適度支持。

蕭美琴表示，歐盟研究酒精鎖降低酒駕肇事率4至9成、美國研究可以降低酒駕再犯率7成，台灣卻遲遲無法推動。美國家長為了避免小孩酒駕，主動購買安裝，但國內報價過高，修法並非要求所有新車全面加裝，而是主張針對酒駕者，且須負擔加裝酒精鎖費用。

林佳龍認為，加裝酒精鎖的多項優點，確實具有說服力，包括國外經驗確實有效減少酒駕、父母強制加裝讓兒女無法酒駕、駕駛有理由向友人閃酒等；且目前雖尚無國際標準，但已有多國實施。目前國內大型車均已實施，小客車可先針對累犯者，金額有頗大調降空間。

林佳龍認為，可以適度支持酒精鎖，要求交通部內儘速研究並提出如何規範，以確保可行性。據了解，交通部將儘快擬訂現階段可行文字，趕上明天院會協商。

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