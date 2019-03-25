酒精鎖價格 交部報價15萬 立委怒斥網購只要2.5萬

2019-03-25 11:26

〔記者陳宜加／台北報導〕立法院擬修法更重懲酒駕，其中一項提案是累犯強制加裝「酒精鎖」，但交通部提出書面報告，加裝成本初步報價約15到20萬元，遭立委蕭美琴痛批，她在美國購物網站查詢，一個酒精鎖只要799美元（約2.5萬台幣）。交通部表示將再請專業廠商研究。

立法院今天審查道路交通管理處罰條例修正草案，針對酒精鎖議題，交通部表示，101至106年間曾多次討論，尚存在欠缺國際標準、成本過高、安裝對象、防止他人代吹及欠缺機車酒精鎖等問題，且加裝成本初步報價約15到20萬元，易衍生對未飲酒民眾不公等疑慮。

蕭美琴表示，許多國家都用酒精鎖降低酒駕犯罪率，歐盟研究酒精鎖降低酒駕肇事率4至9成、美國研究可以降低酒駕再犯率7成，台灣卻遲遲無法推動。交通部路政司長陳文瑞回應，目前國外針對幾個特定車種，也沒有全面加裝，且還要再研議代吹等技術課題。

蕭美琴表示無法接受，例如瑞典10多年前就在推動，台灣到底有何窒礙難行之處？她也說，全球最大購物網站Amazon可以買到799美元的酒精鎖，與交通部所言單價10萬至15萬元不同，質疑代理商向交通部喊價。

她也說，美國家長為了避免小孩酒駕，主動購買安裝，但國內報價過高，修法並非要求所有新車全面加裝，而是主張針對酒駕者，且須負擔加裝酒精鎖費用。

陳文瑞表示，不反對加裝酒精鎖，而是結合酒測器與連動啟動裝置，部分酒精鎖無法裝置在老舊車輛或其他車種，將再請專業廠商研究。但蕭美琴痛批，社會萬分關心酒駕議題，交通部現在才要找專業廠商討論，「這樣有回應人民期待嗎？」

立委李昆澤表示，法國、比利時、義大利、瑞典、澳洲等國，均要求酒駕累犯者安裝酒精鎖；歐洲交通安全委員會去年也向歐盟提出安全標準建議，販售新車規格要建立標準電子接口，可以加裝酒精鎖；另有國家針對公車、貨車、聯結車等，均強制安裝酒精鎖。

陳文瑞說，美國、加拿大剝奪酒駕者的開車權利，如果生計上一定要開車，車輛則必須加裝酒精鎖。法國、芬蘭則針對特定車種，例如校車、遊覽車加裝。

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