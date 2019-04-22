20多年照顧30寄養童 孩子一句「媽媽」讓她感動落淚

2019-04-22 12:53

〔記者邱書昱／新北報導〕「在寄養孩童9個月時候教他說話，抬著頭喊媽媽，聽到這兩聲出來，眼淚啪啦掉出來。」獲得今年新北市模範母親的68歲馬安琪語帶哽咽談起這麼一段經驗，20多年下來她照顧超過30名以上寄養兒少，更有一半是身心障礙孩童，儘管年齡適合退休，但她語氣堅定地笑著說，「如果體力愛心還夠，暫時不講退休。」

年輕時曾出過8張專輯的馬安琪，因為走唱演歌與先生結識，在婚前先生已育有2子，有趣的是，2名小孩替爸爸求婚「是否願意當我們的媽媽」，現在談起成就不凡、都已成家的兒子時，馬安琪滿是驕傲，這也成為開啟她作為寄養家庭的道路。

馬安琪20多年來照顧超過30多名寄養兒少，其中一半是身心障礙孩子。她想起曾有一名腦性麻痺小孩拄著拐杖準備升國小一年級，雖然身形比較重，洗澡、沐浴、飲食起居也是親力親為，在孩童升上小學搭乘專車上課時，回過頭來馬安琪向揮揮手，她說，「大概就是一點回報」。

另一位寄養兒童，馬安琪每次想起心中都還是酸澀想哭，她說，那位小孩是15歲小媽媽的第3胎，自己從小孩16天開始照顧，那時他每到晚上都不睡覺，需要趴在我身上哄著、搖著，直到9個月後開始教他說話，「抬著頭喊媽媽，聽到這兩聲叫出來，眼淚啪啦掉出來。」寄養孩童帶走後也把馬安琪的心帶走，雖然遺憾卻也把這份愛繼續傳遞給其他的孩子。

攤開桌上的卡片，字裡行間流露出對於「乾媽」的感謝，馬安琪回想當初其實是母親與投入寄養家庭36年的妹妹馬安娜，以及台灣兒童暨家庭扶助基金會帶著她投身其中，她擔心能力不足，讀下許多書籍、考取保母資格，讓她回到年輕媽媽帶小孩的心境。

新北市長侯友宜今天前往馬安琪家中親自祝賀榮獲模範母親，他也說，看到馬安琪的身體仍相當健朗，其實在高齡化的社會，還有許多長輩能夠為社會付出，寄養家庭不應該有65歲以上限制，而是要依照個案評估、適當開放，讓大家能夠加入行列給予需要照顧的幼童更多關心。

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