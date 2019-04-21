新住民全國最多 侯友宜：戶所將提供「一站式」服務

2019-04-21 15:17

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市民政局舉辦新住民親子日，今天在板橋435藝文特區登場，吸引3000多個新住民家庭、約8000人齊聚。市長侯友宜宣布，今年將推動戶政機關提供新住民「一站式」跨機關服務，新住民若有任何需求，可直接到戶政事務所尋求協助，盼新住民盡快適應台灣生活。

侯友宜指出，新北市的新住民有10萬5800多人，是建構新北市400萬人口多元文化的生命力量，市府舉辦新住民親子活動，希望新住民家庭齊聚一堂，和新北市融合在一起。

侯友宜表示，未來針對新住民朋友將推出「一站式」服務，戶政機關就是新住民朋友的第一個窗口，只要碰到任何問題，可以到戶政事務所尋求協助，「新住民是我們心中最棒的寶貝，也是新北市邁向國際城市最重要的力量」，期盼新住民在新北市安居樂業。

侯友宜說明，各局處都有協助新住民的業務，例如文化局保留文化傳統，教育局協助推動母語教學，未來民政局的戶政單位可以進行跨局處整合，舉凡新住民遇到法律、語言、生活及教育問題，皆可尋求一站式服務，找到戶政機關，就可以延伸到各單位，由單一窗口解決新住民所遭遇的問題或困難。

民政局長柯慶忠說，今年新住民親子日參加人數盛況空前，現場擺設40攤異國美食，例如馬來西亞的「馬來Mee Hoon」、甜品「老巴煞Bo Bo Cha Cha」、檳城炒貴刁、韓式藝術起司捲、印尼辣炒天貝等，活動並設計泰國小藤球、越南彩繪平衡竹蜻蜓、德國拓印藏書票、印尼馬來粽鑰匙圈、美國毛巾動物等闖關遊戲，帶領民眾體驗多元文化。

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