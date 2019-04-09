體驗東南亞節慶 新北潑水節週末登場

2019-04-09 11:23

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市潑水節4月14日將在中和區華新街熱鬧登場，今年潑水節主題「石來運轉」以緬甸文化為核心，除了用水槍、水桶潑水祈福，現場設有五大主題潑水區，包括繽紛彩色泡泡、八大生肖祈福、緬甸風動石佛塔和泰刺激水戰龍船。除了當天活動，即日起至月底還有系列東南亞文化交流活動和多元文化主題書展，可以感受東南亞國家過新年的熱鬧氛圍。

新北文化局表示，緬甸三大佛教聖地之一的「風動石」佛塔，潑水節現場將以模型打造貼滿金箔的風動石，供民眾膜拜、祈福。

新北市政府文化局長蔡佳芬說，新北巿政府1998年起舉辦潑水節，讓全國民眾認識東南亞文化，增進彼此瞭解與尊重，是新北潑水節最重要的價值。

蔡佳芬說，今年系列活動也首度跨出中、永和地區，擴大至板橋區及三重區舉辦，將舉辦東南亞文化交流系列活動14場，如親子體驗活動、主題電影、東南亞市集、社區走讀、及東南亞料理教學等，皆為免費參加，圖書館中和、永和分館則有多元文化主題書展。