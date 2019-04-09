體驗東南亞節慶 新北潑水節週末登場

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市潑水節4月14日將在中和區華新街熱鬧登場，今年潑水節主題「石來運轉」以緬甸文化為核心，除了用水槍、水桶潑水祈福，現場設有五大主題潑水區，包括繽紛彩色泡泡、八大生肖祈福、緬甸風動石佛塔和泰刺激水戰龍船。除了當天活動，即日起至月底還有系列東南亞文化交流活動和多元文化主題書展，可以感受東南亞國家過新年的熱鬧氛圍。
新北文化局表示，緬甸三大佛教聖地之一的「風動石」佛塔，潑水節現場將以模型打造貼滿金箔的風動石，供民眾膜拜、祈福。
新北市政府文化局長蔡佳芬說，新北巿政府1998年起舉辦潑水節，讓全國民眾認識東南亞文化，增進彼此瞭解與尊重，是新北潑水節最重要的價值。
蔡佳芬說，今年系列活動也首度跨出中、永和地區，擴大至板橋區及三重區舉辦，將舉辦東南亞文化交流系列活動14場，如親子體驗活動、主題電影、東南亞市集、社區走讀、及東南亞料理教學等，皆為免費參加，圖書館中和、永和分館則有多元文化主題書展。
4月14日當天設置五大主題潑水區有高僧浴佛祈福、緬甸傳奇的風動石佛塔、泰刺激水戰龍船、繽紛彩色泡泡及八大生肖祈福，同時進行精彩藝文表演、趣味闖關活動以及多項好禮摸彩活動，最大獎可獲得泰、緬至台灣來回機票各一張，相關資訊及活動報名方式可至網頁查詢 民眾在4月14日當天也能浴佛祈福。（記者陳心瑜攝） 台灣落地生根的緬甸第三代子女共同參與2019新北市潑水節記者會，後中為新北文化局長蔡佳芬。後排左、右為緬甸潑水節傳說的兩位男神Tha Gyar Min天神與Brahma天神。（記者陳心瑜攝） 還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你： iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay
民眾在4月14日當天也能浴佛祈福。（記者陳心瑜攝）
台灣落地生根的緬甸第三代子女共同參與2019新北市潑水節記者會，後中為新北文化局長蔡佳芬。後排左、右為緬甸潑水節傳說的兩位男神Tha Gyar Min天神與Brahma天神。（記者陳心瑜攝）
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