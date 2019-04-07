來自日本卻深愛台灣！ 她寫3000篇文章介紹台灣給日本人

2019-04-07 22:27

〔記者楊心慧／台北報導〕來自日本的石井三紀子2011年嫁來台灣，至今已在台定居7年多，她深愛台灣這片土地，希望把台灣好玩、好吃，介紹給更多日本人知道，於是開始在日本部落格寫文章，介紹台灣景點與店家，一做就是7年，累積近3000篇文章，許多台灣景點因為她的介紹，吸引日本雜誌前來報導，成了名符其實日本的台灣代言人。

石井三紀子嫁來台灣後在旅行社工作，負責安排日人來台行程，逐漸接觸許多台灣好吃、好玩的地方，因為覺得太棒，所以很想讓更多日本人知道台灣的美好，於是她開設部落格，以日文介紹台灣景點，逐漸在日本打出知名度，就連日本知名雜誌「るるぶ」（RU RU BU）都是依照石井三紀子的部落格介紹，來到台灣店家採訪。

石井三紀子至今在部落格已累積近3000篇文章，她逐漸發現，寫作和介紹台灣讓她感到非常快樂，於是在2015年辭去旅行社工作，全心投入寫作，讓她有更多時間走訪台灣各角落，更深入認識這塊土地。

最近石井三紀子還被稱為「大稻埕之友」，深深被大稻埕歷史建築吸引的她說，大稻埕不僅呈現復古、傳統的味道，又融合新的文化，讓日本人感覺很不一樣，加上霞海城隍廟相當有名，日本人都想來此求支愛情籤。

在一次偶然的契機下，石井三紀子認識了大稻埕旅遊資訊站老闆、建築師呂大吉。呂大吉說，認識石井小姐後，發現她是個很愛台灣的人，為推廣台灣觀光不遺餘力，有不少日本觀光客都是看石井小姐的文章來到大稻埕，她甚至還介紹日本雜誌、媒體來報導，大稻埕在地人都稱她為大稻埕之友，感謝她搭起台日間觀光橋梁。

不過，石井三紀子謙虛地說，因為喜歡台灣，所以希望自己的國家能夠認識台灣，來台灣走走逛逛，加上喜歡做這件事，才會持續一直做，其實沒有什麼。

石井三紀子說，大稻埕的紅磚建築相當漂亮，整個街區的房子都保有自己的特色，在她心中大稻埕的建築、氛圍、生活，完整呈現了台灣文化，因此她非常喜歡這個地方。

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