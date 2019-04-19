盛世公主郵輪「愛之船」樂曲 基隆港天天聽得到

2019-04-19 12:05

〔記者林欣漢／基隆報導〕「盛世公主郵輪沒有來，怎麼還會一直聽到愛之船的旋律？」「愛之船」是盛世公主郵輪的主題曲，以往每週只會聽到2次，迎接郵輪旺季，基隆港務分公司即日起每天上午8點至晚上8點，每個整點都會在東岸旅客中心2樓播放「愛之船」樂曲，港務公司表示，希望民眾聽到「愛之船」的悠揚樂聲，彷彿體驗要搭郵輪出遊的興奮心情。

噸位數14萬3700噸、可載運旅客3500人，有「移動的海上城堡」之稱的盛世公主郵輪，去年起首度以基隆港做為郵輪母港，有別於其他船隻離港時鳴放的高頻刺耳船笛聲，盛世公主會演奏「愛之船」影集的主題曲，民眾反映熱烈，稱讚此曲是「基隆的主打歌」，每週2次聆聽盛世公主在港邊播歌道別，成了基隆港最夯的餘興節目。

最近有民眾發現，明明盛世公主郵輪沒有靠泊基隆港，怎麼還會聽到愛之船鳴笛聲，公主遊輪行銷總監陳欣德指出，今年公主遊輪以基隆為母港的航次，比去年增加6航次達54航次，目標接客量15萬人，較去年成長8％，為慶賀盛世公主的回歸，特別贈予基隆港一艘精美的盛世公主模型。

港務公司表示，這艘盛世公主模型放在東岸旅客中心2樓，他們為這艘船模設置煙火特效及「愛之船」主題曲，即日起每天上午8點至晚上8點，每個整點都能看到美麗的煙火表演，聽到「愛之船」的悠揚樂聲，不用像以前得等到盛世公主離港，才能聽船笛演奏「愛之船」樂曲。

即日起至4月30日止，與盛世公主模型合照並到「Cruise Keelung基隆港旅客服務」臉書貼文下方分享，有機會抽中公主遊輪小型船模。

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