「愛之船圓夢旅」順利完成 百位國高中生擴展人生視野

2019-04-11 23:02

〔記者劉力仁／沖繩報導〕「愛之船圓夢旅」順利完成。

為了鼓勵學生探索遼闊世界，增進自信心與國際視野，北市教育局及社會局遴選中正、萬華區百位用功、孝順的國高中生，進行5天4夜郵輪之旅，至日本沖繩、宮古島、石垣島等地進行國際交流，4月7日從基隆港登船，今天上午圓滿達成任務，回到基隆。

行程中台北市教育局安排與日本沖繩縣具志川商業學校與進行海外交流，北市教育局副局長何雅娟也隨行，當天日方熱情招待，準備沖繩傳統舞蹈迎賓，並分組聯誼，同學們很快打成一片，互留聯絡方式。

龍山國中二年級同學游曉潔表示，搭郵輪出國很好玩，接觸到國外很多新奇事物；北一女中莊詠雅、余雅茜都表示，到沖繩具志川商業學校參訪，跟日本同學互動，感受到日本同學的熱情、可愛的一面，離別時還在遊覽車旁揮手道別，是此行印象最深刻之處。

昨天晚上進行惜別晚會及成果發表，同學們承諾會深記善心人士對他們的愛，日後有能力時，也回饋他人。

這項活動由台北市議員應曉薇、天心地元協進會辛苦籌備2年，費用來自於善心人士捐款及志工們熱心奉獻，及百威旅行社、歌詩達郵輪贊助，才能順利成行，隨團照顧同學們的保母多達50位。快拍團隊、台北市跆拳道協會、南門複合式童軍團，也隨團協助。

應曉薇表示，世界那麼大，但台北仍有那麼多的孩子沒能力出國，她期許自己有能力帶領一群小朋友去看這個廣大的世界，終於願望成真，參加活動的同學都很乖巧，她深信這一趟行程在這些孩子身上埋下了種子，日後有能力時，也會回饋他人，守護台灣。

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