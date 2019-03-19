郵輪造型旅客中心11月完成 議員：人如何留在基隆消費

2019-03-19 11:58

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆11月東岸多功能旅客郵輪中心改造完成，有艘郵輪造型的郵輪中心，改善郵輪客通關設施與景觀，議員要求市府做好配套措施，把郵輪客留在基隆消費，不要讓郵輪客「過水」而已。

基隆市議會今天召開臨時會，首案討論基隆港東岸多功能旅客郵輪中心即將改善完成，議員對於基隆觀光多所期許。

市議員韓世昱要求市府與港務公司協調，在郵輪中心增設多媒體功能站，讓遊客一到就可以直接看到基隆景點，增加景點曝光度。

議員林沛祥、陳薇仲、張耿輝等人要求市府加強行銷，想辦法把基隆的故事講給觀光客聽，才能把觀光帶動起來；盤點觀光資源，加強國際行銷，否則在國外只看到101、故宮和中正紀念堂，看不到基隆。

議員也關心港務公司的回饋金、岸邊相關景觀的整體融和。

市長林右昌指出，市府與港務公司多年討論，改善景觀老舊、通關設施不足，改建、增建旅客郵輪中心，未來旅客進、出關會有不同地方，加速通關，遊覽車和計程車也有接駁地點，將來也會有屋頂空中花園，一般民眾也可以進入。市府在港區周邊有國門廣場、希望之丘、軍港與貨櫃西遷等10多項計畫，整體改善基隆景觀與觀光。

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