明天元宵節基隆港很熱鬧 今年首次三輪會

2019-02-18 15:16

〔記者林欣漢／基隆報導〕明天是元宵節，基隆港因天候因素，陰錯陽差迎來今年第一次「三輪會」，首先是以歐美客為主的千禧輪，將於上午7點停泊於西16號碼頭；接著鑽石公主號於上午9點停泊於東2號碼頭；還有停泊在西3號碼頭的寶瓶星號，不少郵輪迷聞訊都相當雀躍，摩拳擦掌期待明天趕快到來。

基隆港務分公司指出，明天原規劃只有千禧輪及鑽石公主號靠泊，原訂17日至19日展開宮古島航程的寶瓶星號，因為天氣預報附近海域將有強風，基於安全理由取消，這3天都會停留在基隆港，19日才會再度開航，並將原本3天2夜的行程更改為4天3夜遊宮古、那霸，21日的靠港取消，22日才會駛回基隆。

千禧輪將於19日上午7點停泊於西16號碼頭，預計20日凌晨3點離開前往越南河內、峴港；鑽石公主號19日上午9點停泊於東2號碼頭，當天下午5點啟程前往日本橫濱、名古屋，港務公司研判單日入出境人次有機會突破萬人。

基隆港有哪些點可以拍到郵輪美照？攝影玩家、衛生福利部基隆醫院泌尿科主任洪敦智曾分享，東岸可以到正榮街、正濱漁港漁會附近、海門天險、十八羅漢洞；西岸可到基隆地標觀景台、聖安宮、基隆燈塔、白米甕砲台。

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