超過2200萬人沒搭過！ 他們決定搶攻台灣郵輪市場

2019-02-26 16:39

〔記者林欣漢／基隆報導〕公主遊輪以基隆港為郵輪母港的，今年安排54航次、214天的郵輪旅程，再創在台新高記錄；公主遊輪行銷總監陳欣德說，他們評估台灣搭過郵輪的還不到100萬人，是很有潛力的市場，今年服務規格再升級，預期台灣旅客將突破30萬人次。

去年公主遊輪盛世公主號多數航次載客超過4000人、載客率達9成、甚至滿載，單日平均載客數是基隆港第一，公主遊輪內部調查，9成6的台灣旅客想再度搭乘公主遊輪，主因包括遊輪包吃包住一票到底、享受海上旅遊體驗、適合全家不分齡出遊等。

公主遊輪今年延續3船佈局基隆港的策略，鑽石公主號（2到3月）、盛世公主號（4到7月）及太陽公主號（7到9月）將陸續來台，提供54航次、214天旅程。陳欣德說，台灣旅行社承諾今年會有10％的成長，達到30萬人次的規模。

今年適逢公主遊輪阿拉斯加航線50週年，持續推廣飛航遊輪（Fly Cruise），陳欣德說，遊客可以先搭飛機到溫哥華或西雅圖，來深度暢遊阿拉斯加航線世界級的冰河壯麗景觀。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/