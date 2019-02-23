銀海郵輪首航高雄港 外籍旅客對台灣熱情驚豔

2019-02-23 16:14

〔記者洪臣宏／高雄報導〕銀海郵輪旗下巴拿馬籍的「銀葉號（SILVER WHISPER）」，今天上午9時首航高雄港，台灣港務公司高雄港務分公司總經理陳劭良總經理致贈首航紀念牌，並以原住民舞蹈及元宵小提燈迎賓，外籍遊客驚豔不已。

銀海郵輪（SILVERSEAS ）多次獲得最佳小型船的殊榮，屬於奢華級精緻郵輪，搭載的歐美乘客多以長天數進行跨多個國家的航程。28258總噸的銀葉號載客325名，在15天航程中沿途彎靠印尼峇里島、馬來西亞山打根、菲律賓馬尼拉、高雄、基隆、大阪、東京等港口。

高雄港務分公司表示，近年來各家郵輪公司格外重視各遊程的在地特色，因此與交通部觀光局、市府海洋局合作，以2019年的元宵小提燈與旅客DIY同樂，藉此國際行銷方式，直接讓旅客及船方體驗高雄熱情而多元的特質。

台灣港務公司表示，今年度有10艘頂級郵輪灣靠高雄港，其中4艘為首航，高雄在國際郵輪深度旅遊的市場中，已具一定程度知名度，預期為高雄帶來可觀的觀光產值。

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