美麗懸日景象再現！氣象局告訴你哪裡看得到

2019-04-19 11:12

〔記者楊綿傑／台北報導〕中央氣象局今發出懸日預報，預報指出本月26日起至下月3日，台北市峨嵋街與忠孝東西路傍晚時將出現懸日美景，並預告下次懸日可能會在下月中旬於台中大甲出現。但氣象局也提醒，觀賞懸日需注意眼睛防護，同時該地的人車也需留意強光刺眼造成的交通安全問題。

氣象局上次發布懸日預報已是3月中旬，地點是嘉義。此次則特別點出4本月底至下月初，在台北市區峨嵋街與忠孝東西路有機會再見到懸日美景，詳細時間分別是，峨嵋街4月26的17時58分至18時18分、4月27日的17時55分至18時15分、4月28日的17時52分至18時12分、4月29日的17時49分至18時09分、4月30日的17時46分至18時06分。

在忠孝東西路的部分則是4月29日的17時59分至18時19分、4月30日的17時56分至18時16分、5月1日的17時53分至18時13分、5月2日的17時50分至18時10分、5月3日的17時47分至18時07分。

不過氣象局說，上述時間因夕陽逐日約較前一日提早3分鐘運行到達前述街道的中心，其仰角亦較前一日稍高。在沒有雲遮的情形下，夕陽懸於街道中心位置時間的前後10分鐘均適合觀賞懸日景象。

氣象局也提醒，懸日雖為夕陽美景，但有時太陽光仍強，久視時應備深色太陽眼鏡護目，以免強光傷眼。另外，民眾在街道觀賞懸日時更要特別注意交通秩序的維持和自身的交通安全。

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