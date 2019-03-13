「曼哈頓懸日」美景 苗栗也看得到！

2019-03-13 12:25

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕懸日美景苗栗也看得到！中央氣象局日前也提供台灣的「懸日預告」，苗栗雖未列其中，但近來有網友發現在竹南鎮中正路上，傍晚5點半後朝西邊看，火紅夕陽緩緩從天邊垂下，夾在兩排建築之間形成難得一見美景，吸引許多攝影愛好者搶拍。

聞名世界的美國紐約曼哈頓懸日，因火紅夕陽夾在兩旁高聳建築之間，景象壯觀；過去在高雄市青年路上的懸日也造成轟動，市政府還特地封街供民眾觀賞。氣象局日前公布台北、桃園、南投、高雄、嘉義等地的最佳觀賞時間及地點。

而苗栗雖未列在公布名單之中，但近日有網友發現，在竹南鎮中正路上傍晚5點半由東向西走，可見到火紅夕陽穿過兩旁建築緩緩落下，遠方還有天橋映襯，美景醉人，雖然不如大城市高聳建築壯麗，但仍別有韻味，許多路人也慢下腳步搶按快門留下美景。

氣象局指出，懸日易出現在棋盤狀的城市、或東西向的街道，其壯觀程度與街道大小、地形、建築物高度有關，而近日因陸續有鋒面及冷空氣南下，天氣好時較易出現懸日景象，但也提醒民眾，觀看時應準備深色太陽眼鏡，並注意交通安全。

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