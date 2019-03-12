「日出懸日」拍到了！ 南投縣民2/27在這裡捕獲

2019-03-12 17:04

〔記者陳鳳麗／南投報導〕懸日美景太美，攝影愛好者追日不疲，氣象局首度發布「懸日預報」，嘉義市明天起就有，去年11月有攝影愛好者拍到南投市的懸日，氣象局也將南投列為未來預報重點，有民眾今年2月27日在南投醫院前也拍到日出「懸日」美景，他說，這是手機拍的，相信攝影族會拍到更美的日出懸日美景！

中央氣象局首度發布「懸日預報」，預測今年第一波懸日美景在嘉義市民族路，從明天起到17天的傍晚時5點20分至40分，南投縣的攝影愛好者也已摩拳擦掌，準備到嘉義追懸日。

氣象局也說，南投市懸日美景，目前預估是今年11月11日，但這僅是粗估日期，屆時接近一點會再預報。

據氣象預報，南投懸日美景要再等8個月，但南投市也拍得到日出懸日美景，住中寮鄉在南投工作的邱姓民眾，上月27日清晨6點多行經衛福部南投醫院，就在醫院大門附近觀賞到美麗的日出懸日，他趕緊用手機拍下美麗的日出美景。

邱姓民眾也說，相信有專用相機和拍照技巧的攝影愛好者，抓到更好角度、快門、光圈，一定可以拍出更美的日出懸日。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/