氣象局首度提供「懸日預報」 嘉市週三起傍晚可見奇景

2019-03-11 10:43

〔記者蕭玗欣／台北報導〕紐約曼哈頓懸日因棋盤式街道，每年都有兩次機會可欣賞懸日奇景，而台灣部分城市也有相同條件。中央氣象局表示，今年在嘉義、高雄和台北都可欣賞到懸日美景，最近的一次將發生在3月13到17日傍晚17時20到40分，嘉義市民族路西向路段在沒有雲遮情況下，可一飽眼福，這也是氣象局首度針對懸日景象提供預報。

氣象局科長黃成健表示，懸日泛指夕陽懸掛在兩側有高大建築物或地景所形成狹道街底的美麗景象，形成原因在大都市內的棋盤式道路，位置是東西走向街道的西側，太陽落下時會會將東西兩側的建築物照的一片金黃。

黃成健表示，每年會發生兩次懸日現象的機會，就是當太陽在6月22日到北回歸線時往南走，以及12月22日抵達南回歸線時要往北走，此時太陽日落時在地平方位角跟東西街道方位角重疊，就可以看到懸日現象。氣象局提醒，懸日現象發生當天西邊天空必須要晴朗或是有點雲都可以增加懸日奇景的精采度，若雲層太厚看到的機率就會降低。

氣象局進一步指出，氣象局針對過去民眾所見曾出現懸日的街道，依據其地理位置及方位等資料，詳細計算夕陽出現的時間做成懸日預報，未來將會陸續提供台北、桃園、南投、嘉義和高雄等縣市部分街道懸日的預報資訊。

氣象局也歡迎其他地區民眾提供懸日照片和地點方位資料，經確認後，會配合未來日落預報資訊，提前提供懸日預報資料，供社會大眾預做觀賞、攝影或旅遊等相關行程安排。

氣象局也提供今年有機會看到懸日的時間和地點，出現時間均在日沒前約1小時以內：

南投民族路：1/31、11/11

桃園南平路：1/9、12/2

高市青年路：1/29、11/12

嘉義市民族路向：3/14，9/29

台北市忠孝西路：4月30，8/13

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