嘉市民族路懸日美景今起登場 下午5點40分前後最適合觀測

2019-03-13 16:37

〔記者王善嬿／嘉市報導〕中央氣象局天文站今年首度推出線上懸日預報，全國5縣市中，嘉義市民族路的「街道懸日」美景，於今日到17日率先登場，天文站指出，因目前太陽仰角低，懸日可觀測時間約5點40分左右，且考量地球自轉、每4分鐘太陽降一度（約兩個太陽的高度），亮度跟高度最適中大概為5到10個太陽的高度，約維持5到8分鐘，日沒時間則為傍晚6點。

攝影師洪年宏表示，昨天就已有民眾到垂楊路、林森東路天橋、民族路等處搶先觀測、攝影，懸日美景約自5點40分可看到6點多，不過仍以民族路、大雅路口的觀測點最好，因該處有人行道，且可看到筆直的民族路盡頭懸掛著橙紅色落日，夕陽餘暉照映街道、並剛好落在兩側建築物中間，以手機或一般相機就能拍出很美的氛圍跟構圖。

中央氣象局天文站主任鄭俊岳表示，街道懸日指的是在太陽下山的方向，正好對準街道方向，且兩側有較高的建築物，形成兩側高樓如夾住落日景象，今年針對過去民眾所見曾出現懸日的街道，依其地理位置及方位等資料，計算夕陽出現的時間發出懸日預報，但仍缺少嘉義市的街道寬度、各路口建築物高度等資料，也請民眾踴躍提供，有助日後更精準預報。

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