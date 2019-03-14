「嘉農投好球！」 攝影師拍懸日神構圖

2019-03-14 22:37

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市13日到17日可看到懸日夕陽美景，引發民眾「追日」熱潮，不少攝影師運用創意構圖懸日景致，形成話題，其中攝影師洪年宏將夕陽結合中央噴水池、嘉農棒球隊（現稱嘉義大學棒球隊）吳明捷銅像，有如投手投出好球的畫面，網友驚讚留言「這球投得好啊」、「就像把球投出去」、「構圖真棒」等。

洪年宏說，除了民族路可能看得到懸日畫面，昨天下午約5點20分，在中山路也可看到懸日美景，因中央噴水池的吳明捷投手銅像，正巧轉動到對準懸日的方向，加上噴水的剎那，形成「投球」懸日照，建議民眾等約10至20分鐘，就能拍到類似場景。

洪年宏觀察，懸日的位置每天都略有偏移，預估除民族路、中山路、垂楊路等東西向道路，3天後懸日應會與民權東路的方向對上，也可到都會森林公園前等看懸日美景。

另名攝影師吳居祿說，其實如中央氣象局所說的，在夕陽接近地平面時，被兩側建築物夾住的懸日美景，平日就有、不只在預報的這幾天，民眾如有興趣，可以騎著機車繞行各路口、街道，而此次民族路懸日不如預期，也可運用大樓水塔跟夕陽的位置，拍攝有如日偏食、日全食的構圖，或與中央噴水池銅像結合等，就很有樂趣。

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