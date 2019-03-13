雲層太厚遮落日 嘉義市民族路懸日變懸念

2019-03-13 19:15

〔記者王善嬿／嘉市報導〕中央氣象局預報，嘉義市民族路有望看到如美國「曼哈頓懸日」，街道中被兩側高樓夾住的夕陽美景，依據中央氣象局天文站資料，今天起懸日登場，傍晚5點就吸引不少攝影及天文愛好者到民族路路邊、民族路及大雅路口處守候，在5點30分左右，橙紅色落日逐漸下降，然而在40分左右，因雲層過厚，落日還未進入街道中，就被雲層遮住，讓觀景民眾敗興而歸。

賴姓民眾說，之前知道高雄市也能看到懸日美景，但距離遠、人又多不太方便，此次看懸日預報在嘉義市就能觀測，就趕緊卡位觀賞美景。

而因今天沿路都有賞景的民眾，加上觀測時間正逢下班課尖峰時間，有民眾目擊2起機車與行人差點擦撞事故，賴姓民眾建議，雖整條街封街有難度，建議可就民族、大雅路封一個車道，讓民眾有更好的觀景視野。

今天下午5點20分左右，落日逐漸往街道中間移動，然而未能恰巧落在民族路底，就被雲層遮住，攝影師余信賢現場持指南針測量，發現太陽仍偏向民族路北側，即使太陽高度在再降低，也可能無法對準位於東往西南方向的民族路，且此時的太陽不如預期的大，推測難看到如「曼哈頓懸日」般景象。

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