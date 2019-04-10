獨家》溪州一日雙喜！中午迎媽祖 傍晚見懸日

2019-04-10 21:33

〔記者陳冠備／彰化報導〕真是一日雙喜！彰化溪州鄉今天早上萬人空巷迎接白沙屯媽祖鑾轎，相隔17年，白沙屯再度進入溪州鬧區，並停駕2小時在育善寺，讓鄉民們興奮不已，下午3點才依依不捨送走女神踏上西螺大橋，但喜悅不只如此，傍晚5點58分開始，白沙屯進香路線的中山路竟然出現懸日，斗大夕陽高掛近10分鐘才沈落雲海中，溪州鄉一日2次驚喜，令鄉民開心不已。

白沙屯拱天宮媽祖徒步進香，今年出發行程進入彰化縣不走海線改走台1線，不少沿線鄉鎮就期待媽祖蒞臨，但鑾轎今日清晨4點從花壇起駕後，一路經過員林、北斗等鄉鎮都未停下腳步，直到彰化最南邊溪州鄉莒光路（台1線）與中山路（溪州舊街）口時開始搖擺，最後決定走中山路進市區，現場也爆出如雷掌聲。

白沙屯進入溪州市區後先停駕育善寺，下午1點起駕沿著中山路進入溪州國小、后天宮與溪州派出所，連續進入當地重要機關與場所，為溪州鄉民祈福，爾後走出中山路再連上台1線往南，下午3點走上西螺大橋進入雲林。

就在溪州鄉民還在沉浸女神駕臨喜悅，今日溪州傍晚竟然出現罕見懸日，下午5點58分從溪州國小前門望向西方天空，就可見斗大夕陽懸掛在中山路盡頭，金黃色光芒把溪州老街照耀得金光閃閃，不少鄉民也紛紛探頭觀賞。

前縣議員、溪州鄉民李俊諭說，白沙屯媽祖蒞臨溪州已經令人振奮人心，又出現罕見懸日，這是媽祖婆保佑溪州最好的證明。

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