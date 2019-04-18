基隆創世週六辦園遊會 綠衣天使送暖

2019-04-18 10:51

〔記者林欣漢／基隆報導〕創世基金會基隆分院將於20日上午10點至下午3點，在基隆文化中心廣場舉辦公益園遊會，基隆郵局募集麵線、洗潔精等民生物資，今天捐贈給創世供當日義賣，也認購園遊券，基隆郵局局長張良聰說，希望大家一起來參與這項有意義的關懷植物人公益活動，為弱勢團體盡一分心力。

創世基隆分院院長許詩瑋表示，今年園遊會主題是「愛消防、傳平安」，因為近年屢屢發聲護理之家及醫院火災意外，基隆院區雖然符合消防法規，有兩處緊急避難空間，但長期臥床的植物人在意外發生時，皆需要他人協助避難，仍讓人相當擔憂，希望透過園遊會募到的款項，協助院內升級消防設施，讓生命更有保障。

基隆郵局全體員工響應創世活動，共募集到馬祖老酒麵線240包、洗潔精120瓶、修護乳液60瓶等物資，今天捐贈給創世供當日義賣，許詩瑋非常感謝基隆郵局積極參與公益活動，也希望民眾能發善心認購園遊券或隨喜贊助，一起幫助植物人募集消防改善設備經費。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/