今起暖熱至下週三 明起易有強對流發展、午後慎防雷雨

2019-04-18 09:53

〔即時新聞／綜合報導〕隨著南方水氣北移，天氣漸趨不穩，氣象專家吳德榮表示，今天下午雲量增多，山區有局部短暫陣雨或雷雨機率，明起將有強對流發展機率，外出民眾應即時關注氣象局發布的天氣警特報。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，今天南方水氣北移、天氣不穩，西半部白天暖熱，雲量少紫外線強，下午雲量增多，山區有局部短暫陣雨或雷雨的機率。至於溫度方面，北部氣溫約在19至30度、中部20至30度、南部21至34度，東半部地區則在19至29度左右。

吳德榮進一步表示，明後兩天（19、20日）低層大氣伴隨較強西南風，易激發強對流發展，影響範圍亦較大，不過由於此乃「中、小尺度對流系統」，依目前科技尚無法對其做出較準確的預報，提醒民眾屆時應持續關注氣象局發布的即時天氣訊息。

吳德榮指出，週日（21日）各地多雲時晴，白天暖熱如夏，高溫均超過30度，不過天氣仍不穩，午後有局部陣雨或雷雨機率；下週一至三（22、24日）仍為多雲時晴天氣，但局部陣雨或雷雨發展的更為旺盛，提醒外出民眾注意。

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