把握降雨空檔！週三西半部天氣轉穩回溫 週四起又變天

2019-04-16 21:24

〔即時新聞／綜合報導〕明天（17日）鋒面通過台灣，全台僅東半部地區和中南部山區有少量局部降雨，西半部天氣轉穩回溫，建議民眾把握這波降雨空檔。

《中央氣象局》預報，目前這波鋒面預計今晚（16日）通過台灣，澎湖及中南部地區，還是要注意有局部雷雨發生的機率。到了明天，全台降雨逐漸趨緩，僅東半部地區和中南部山區仍有少量局部降雨。

「天氣風險公司」表示，週四（18日）起潮濕溫暖的西南風增強，會一路下雨到週末，甚至延續到下週，雖然溫度會回升，但有時會有點黏膩感出現，提醒民眾留意連續較長時間的有雨潮濕期，在生活上或農漁業上都要注意準備。

溫度方面，明天全台氣溫回升，北部及東半部高溫約26、27度，中南部28至31度，民眾在外記得多補充水分。

紫外線方面，明天僅連江縣達過量級，其他縣市均為高量級，建議民眾外出前做好防曬措施。

空氣品質方面，明天花東為「良好」等級：北部、竹苗、宜蘭及離島地區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏位於下風處，易累積污染物，為「橘色提醒」等級。

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