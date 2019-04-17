把握好天氣！明天高溫衝32度 週五又有鋒面報到

2019-04-17 21:58

〔即時新聞／綜合報導〕明天（18）各地天氣多為多雲到晴，但東部地區須注意零星雨勢，而各地高溫來到28度至32度，近中午稍感悶熱，提醒民眾外出多補充水分。

中央氣象局預報，明天（18）天氣依舊穩定，但花東地區有零星雨，午後山區也有局部短暫陣雨，須特別留意；氣溫方面，由於太陽露臉、風場轉為東南風，全台各地也較為溫暖。

天氣風險公司指出，週五之後將有鋒面雲系持續影響台灣到週日，天氣較不穩定，其中又以週六水氣較多，週末安排外出的民眾要特別留意。

溫度方面，北部為21度至30度；中部為22度至30度；南部為23至32度；東部為21至29度；連江縣17度至22度，金門縣19度至25度，澎湖縣23度至28度。

紫外線方面，花蓮、澎湖達過量級，基隆為中量級，其餘地區為高量級。

空氣品質方面，宜花東地區為「良好」等級：竹苗、離島地區為「普通」等級；因午後光化作用易使臭氧濃度升高，北部、中部、雲嘉南、高屏地區為「橘色提醒」等級，雲嘉南、高屏局部地區短時間將達紅色警示等級。

另外，中央氣象局也提醒，明天金門、馬祖及西半部地區容易有局部霧或低雲影響能見度，交通行車要注意安全，來往離島也請留意航班資訊。

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