今明雨停升溫 週五起恐一路降雨到下週

2019-04-17 10:35

〔即時新聞／綜合報導〕今（17）晨鋒面遠離、天氣好轉，氣象專家彭啟明指出，今明有兩天降雨空檔，氣溫回升有機會見到陽光，但得注意空氣品質。而週五開始偏南風增強、華南對流雲系飄到台灣，不穩定的天氣可能會持續到週末或下週前期，雨勢也偏大。

彭啟明表示，今日雨勢明顯緩和，會有兩天降雨空檔，呼籲民眾好好把握。北部、東部今晨偏涼，白天溫度則會隨著陽光露臉及東北風減弱而明顯回升，有機會達26到27度；中南部則有機會達27到29度，要特別注意空氣品質，位於偏北風背風側的關係，擴散條件不佳，有可能達到「對敏感族群不健康」的等級。

彭啟明指出，穩定天氣只持續到明天，週五起偏南風將再增強，除了會帶來水氣之外，華南附近也有對流雲系飄到台灣上空，不穩定的天氣甚至會持續到週末或下週前期，雨勢也偏大。

此外，今明兩天必須留意空氣品質，各地今天有機會看見陽光，因此容易有光化反應，臭氧濃度在中午過後容易偏高，中南部則要注意細懸浮微粒。明天轉為偏東風到東南風之後，整個西半部都是背風側，要留意細懸浮微粒容易偏高，都有可能達到橘色提醒，對敏感族群不健康的等級。

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