境外汙染來了！ 金門飆紅害、全台16站亮橘燈

2019-04-17 09:44

〔即時新聞／綜合報導〕綜合北風挾帶少量境外汙染物、部分地區位處背風區等影響，今天西半部及外島空氣品質不佳，截至今天上午9時止，已有1測站達「紅害」等級，另有16測站亮橘燈。

環保署空氣品質監測網公布的觀測數據顯示，截至今天上午9時止，全台已有16測站亮起代表「對敏感族群不健康」的橘色燈號，全數集中在中部以南地區，此外，金門測站已達「紅害」等級，空氣品質不良的程度將對所有族群的健康造成危害。

根據環保署今晨對全台空氣品質發布的一日預報，花東空品區為「良好」等級：北部、竹苗、宜蘭空品區及離島地區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區位於下風處，污染物易累積為「橘色提醒」等級。

環保署表示，金門的空氣品質已對所有族群不健康，呼籲民眾宜減少戶外活動頻率與時長，若有身體不適狀況應立即進入室內休息；西半部中部以南地區的空氣品質則對敏感族群不健康，敏感體質者宜避免非必要戶外活動，家中若有年長者及幼童的民眾應注意其健康狀況。

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