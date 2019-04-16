把握明天！全台降雨明趨緩 週四起恐一路降雨到下週

2019-04-16 10:21

〔即時新聞／綜合報導〕今（16）起至明（17）晨鋒面通過，各地皆有陣雨機率。氣象專家彭啟明表示，今日鋒面通過全台有雨，局部地區有較大雨勢，週三降雨趨緩，週四轉偏西南風後可能一路降雨至下週。

彭啟明表示，今晨開始鋒面雲系通過台灣，雨勢較前幾天的降雨大很多，至清晨為止，彰化南投以北都有顯著降雨，最多已經到30-50毫米間，南部有些飄雨，但雨勢還不夠大，但台灣海峽仍有對流正在發展中，海峽南部也有閃電系統，顯示對流系統頗為旺盛，今天全台都陸陸續續有降雨機會，也可能有局部較大雨勢。

彭啟明指出，預計這波鋒面今晚就會通過，降雨會明顯逐漸趨緩，週三可能出現空檔，建議民眾好好把握。週四開始西南風增強，轉為暖濕的偏南氣流，可能一路下雨到週末，甚至延續到下週，同時中國南方附近不穩定帶發展的雲系也會東移，造成陣雨或局部發展雨勢。雖然這段期間溫度回升，但有時會有點溫度上升又下雨的黏膩感出現。

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