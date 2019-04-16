今鋒面通過北部濕涼 明天氣好轉、週四再變天有雨

2019-04-16 09:48

〔即時新聞／綜合報導〕今起至明晨鋒面通過，各地皆有陣雨機率，局部地區更有較大雨勢，氣象專家吳德榮表示，明上午起天氣好轉，週四（18日）至下週一（22日）各地再變天，期間有強對流發展的機率，天氣更趨不穩。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，今晨北台灣氣溫略升，北市市區最低溫約在18度左右，不過受鋒面雲系影響，中部以北已有明顯降雨，局部地區更有較大雨勢。他說，這波鋒面伴隨的冷空氣並不強，北台灣僅略偏涼，中南部白天舒適。

吳德榮進一步表示，明上午起鋒面遠離，西半部天氣好轉，山區及東半部仍有零星短暫降雨機率。週四起至下週一受南方水氣北移影響，天氣漸趨不穩，週四當日已有局部短暫陣雨發生之機率，氣溫亦略回升。

吳德榮指出，週五、六（19、20日）易有強對流發展，降雨範圍也隨之擴大，不過由於其屬「中、小尺度對流系統」，變化很大，目前仍無法準確預知天氣狀況及影響範圍。

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