各地今出現明顯雨勢 週六又有另一波鋒面接近

2019-04-16 06:35

〔即時新聞／綜合報導〕今日受到鋒面在台灣附近生成並緩慢通過影響，凌晨開始西半部及東北部出現明顯雨勢，而花東也有局部降雨，預計今日白天各地持續都會有間歇性陣雨，尤其西半部及東北部地區，當對流發展旺盛時甚至有機會發生雷雨，預計要到晚上之後，各地的降雨才會逐漸趨緩。

今日溫度方面，清晨中部以北及宜花低溫只有18、19度，感受偏涼，白天中部以北降雨時間較長，高溫回升幅度不多，約23到25度，其他地方則在26至30度左右，沒下雨時會有些許悶熱感。

今日空氣品質部分，受鋒面影響，中部以北及東北部短暫陣雨或雷雨，其他地區及離島亦有局部短暫陣雨；環境風場仍為偏北風，南部地區位於下風處，風速稍弱、污染將逐漸累積；中南部內陸地區午後仍須留意光化作用使臭氧偏高，污染情況將視降雨影響程度變化；花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級；金門受鄰近中國東南沿海地區污染影響為「橘色提醒」等級。

週三（17日）隨著鋒面通過遠離，鋒後乾空氣南下，僅剩下南部、東半部地區及中部山區仍有局部短暫陣雨，其他地區將轉為多雲的天氣。

週四、週五（18日、19日）華南雲雨區東移並配合暖濕空氣北上，週六、週日（20日、21日）接著有另一道鋒面接近，天氣轉為不穩定，各地降雨機率再度增加，西半部地區普遍有短暫陣雨或雷雨，並有機會發生局部大雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 18 ~ 23 20 ~ 25 24 ~ 29 20 ~ 26

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