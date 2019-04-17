鋒面遠離今回溫 週五起各地天氣不穩

2019-04-17 06:58

〔即時新聞／綜合報導〕今日鋒面遠離，北部地區將逐漸轉為多雲天氣，東半部地區和中南部山區還有少部分的局部降雨；氣溫也會回升，北部及東半部高溫約26、27度，中南部28至31度，近中午稍微悶熱些，民眾外出時記得多補充水分。

今日空氣品質部分，環境風場為偏北風，西半部沿海地區受北風挾帶微量境外污染物及中南部內陸地區午後光化作用影響下，西半部局部地區及時段易達「橘色提醒」等級，臭氧濃度視光化作用強度有所變化；花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、宜蘭空品區及離島地區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區位於下風處，污染物易累積為「橘色提醒」等級。

週四（18日）各地大多為多雲到晴，僅東半部地區少部份降雨，白天氣溫稍偏熱，西半部地區有局部午後短暫陣雨。週五（19日）華南雲雨區東移並配合暖濕空氣北上，週六、下週日（20日、21日）滯留鋒面接近，下週一、下週二（22日、23日）鋒面影響，這幾天的天氣都會較為不穩定，週五之後西半部有局部短暫陣雨或雷雨，並有機會發生局部大雨，其他地區也有局部短暫雨發生。

溫度方面，週五後變化不大，各地夜晚清晨低溫20至24度左右，白天高溫則視下雨狀況而定，各地大約28至32度，有下雨的時候感受較舒適涼爽，沒下雨時白天會感到悶熱。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 19 ~ 26 21 ~ 28 23 ~ 29 21 ~ 26

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/