今各地多雲到晴 明起西半部有雨

2019-04-18 06:29

〔即時新聞／綜合報導〕今日天氣依舊穩定，各地大多為多雲到晴的天氣，只有花東地區有零星降雨，午後山區有局部短暫陣雨；氣溫方面，風場轉為東南風，各地高溫可來到28至32度，近中午稍微悶熱些，民眾外出記得多補充水分。

今日空氣品質部分，環境風場由偏北風逐漸轉為偏東風，清晨竹苗沿海地區有渦流現象，局部地區短時間可能達橘色提醒等級；宜蘭、花東空品區為「良好」等級：竹苗空品區及離島地區為「普通」等級；午後光化作用易使臭氧濃度升高，北部、中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級，雲嘉南、高屏局部地區短時間將達紅色警示等級。

週五（19日）受到華南雲雨區東移，週六至下週一（20日至22日）受到滯留鋒面接近，加上暖濕空氣隨著西南風北上，各地天氣不穩定，週五中午之後西半部就會有短暫陣雨或雷雨，其他地區也會有局部短暫陣雨或雷雨發生，在週五、週六這兩天西半部會有機會發生局部大雨。

溫度方面，各地夜晚清晨低溫20至24度左右，白天高溫則視下雨狀況而定，各地大約28至32度，有下雨的時候感受較舒適涼爽，沒下雨時白天會感到有點悶熱。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 20 ~ 30 24 ~ 30 24 ~ 29 21 ~ 28

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