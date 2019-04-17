花火節順遊！二崁陳家古厝風華再現 免費開放參觀

2019-04-17 19:33

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕封關2年的西嶼二崁陳家古厝，在第3代陳竹茂與澎湖黑妞食品負責人鄭龍蛟合作下，今天重新開放免費參觀，搭配古早味麵茶及冰花飲料，搶攻花火節觀光人潮，現存最年長的第2代90歲陳林梅容，也專程帶孫女返鄉見證古厝風華再現。

西嶼二崁是澎湖3個單姓村里，另兩個是湖西許家村、馬公菜園里，二崁先祖陳延益在清代順治年間，由金門下坑遷移至此定居，分成四房，陳家古宅為二房子孫陳嶺、陳邦所建，門廳、客廳、後廳3落之間以天井串連，口字型傳統合院配置型態動線綜合交錯，大廳前子孫巷透過小拱門與鄰舍聯繫，具有逃生系統。

23歲嫁入陳家的陳林梅容，曾在馬公開過川菜館，後隨夫婿回台南經營藥材生意，她回憶說，陳家古厝全盛期有4房、30餘人居住，1988年陳家古厝列入國家三級古蹟。原本陳家古厝曾收費對外開放參觀，但因缺乏人力管理，導致珍貴古文物遭竊及破壞，陳家後人只好關閉古厝。

經營黑糖糕有成的黑妞老闆鄭龍蛟得悉二崁古厝現狀，與陳家後人陳竹茂合作，重新整理古厝，趕在花火節開幕前一天重新開放，免費開放參觀，除了古厝建築之美，鄭龍蛟也運用澎湖食材的特點，製作冰花飲料、仙人掌及冰花霜淇淋、古早味的麵茶等，讓遊客參觀古厝之餘，也能享受「澎湖三寶」蘆薈、仙人掌及冰花的美味！

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