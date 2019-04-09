澎湖國際海上花火節4/18升空 22場全加演無人機

2019-04-09 18:36

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕近年來已成為澎湖觀光品牌的國際海上花火節，即將在4月18日正式升空，開啟今年澎湖觀光旺季序幕，但在環保意識抬頭的今日，減碳成為主要議題，澎湖縣政府也從善如流，22場次全部加入無人機表演，尋求逐步替代的方案。

今年澎湖國際海上花火節，將在4月18日至6月27日每週1、週4於澎湖觀音亭休閒園區施放，5月12日加場辦理母親節之夜，共辦理22場次，為期近2個半月。澎湖縣長賴峰偉今宣布今年22場次的花火節，除了開幕場有無人機搭配煙火展演外，其他21場每一場也都將安排無人機表演，回應外界對於花火節增碳的質疑。

澎湖國際海上花火節於2013年榮獲「YAHOO!奇摩情感品牌大賞-年度節慶活動」，堪稱澎湖觀光年度最大盛事，為全球旅人風靡朝聖的煙火盛會，今年以「美麗海灣˙菊島耀動」為活動主軸，由於澎湖歷年來積極發展低碳島，花火施放引發質疑，當年創始的縣長賴峰偉重掌政權後，也積極思考轉型方法。

另外開幕當天表演名單也出爐，陣容卡司包括金曲歌后-彭佳慧、實力歌手閻奕格前來熱力開唱，並特別安排最具地方代表性的澎湖青少年交響樂團、澎湖文化局合唱團及海翁合唱團合作演唱外婆的澎湖灣、澎湖頌壓軸演出，另外母親節以及閉幕場，也分別邀請經典台語歌手-翁立友、鐵肺歌手-戴愛玲、黃敬倫、錦安、謝金晶，邵雨薇及NOOVY男孩等人氣歌手等前來輪番上陣演唱！

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