看見北海岸攝影徵件 總獎金32萬元

2019-04-17 11:50

〔記者林欣漢／新北報導〕交通部觀光局為倡議聯合國世界觀光組織永續觀光的目標，將2019年訂為小鎮漫遊年，觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處（北觀處）即日起至8月30日，舉辦「看見北觀」采風攝影徵件活動，總獎金32萬元，得獎作品將於11月在新成立的中角遊客中心展出。

北觀處表示，北觀風景區日夜晨昏各有特色，北海岸濱海公路山明水秀、碧海藍天，四季都精彩，4月19至28日有「野柳石光-夜訪女王」、5月4至5日觀音觀鷹、6月金山夜蹦火、7月和平島大地音樂祭、8月白沙灣沙灘亮點活動、9月觀音山硬漢嶺登高、10月金山萬里溫泉季等活動，自然景觀包括基隆外木山及湖海灣、觀音山的絢爛夜景、猛禽及蝶類、北海岸潮間帶生物及遷移候鳥等，都是攝影的好題材。

北觀處指出，這次徵件活動攝影主題規劃「人文風情組」與「自然景觀組」，各組分別錄取金、銀、銅獎各1名、優選10名及佳作25名，預計10月舉行頒獎典禮，歡迎喜愛攝影的朋友前來捕捉北觀風景區內山海美景，也深入各地小鎮村落，尋找感動人心的瞬間。活動詳情可上北觀處官網或臉書「北觀粉絲團-幸福北海岸」。

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